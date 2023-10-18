Неймара унесли с поля в матче с Уругваем на носилках

Лидер сборной Бразилии по футболу Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм выездного матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая. Игроку понадобилась помощь медиков прямо на поле, его унесли на носилках, сообщает Zakon.kz.

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31-летний футболист получил повреждение на последних секундах первого тайма матча между сборными Перу и Бразилии. Травма колена Неймара было настолько сложной, что игроку понадобились носилки и спецмашина, которая увезла его с поля. Огорченного форварда, который даже немного прослезился в этот момент, спустя секунды сменил другой бразилец – Ришарлисон.





Отсутствие Неймара на поле все же сказалось на игре "пентакампионов", которые потерпели гостевое поражение со счетом 2:0 благодаря голам Дарвина Нуньеса и Николаса де Ла Круса.

Здесь стоит подчеркнуть, что уругвайцы впервые за 22 года победили бразильцев в квалификации мирового первенства. Плюс к этому, сборная Уругвая стала первой командой, переигравшей Бразилию в отборочном турнире КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) за более чем 8 лет. "Пентакампионы" не проигрывали никому с 8 октября 2015 года (33 матча подряд).

Благодаря данной победе уругвайцы сравнялась по очкам с Бразилией в турнирной таблице, у них по 7 очков, они идут на 2-м и 3-м местах, соответственно. Лидером является Аргентина (12), которая на выезде была сильнее Перу за счет дубля Лионеля Месси.