Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Александр Бублик сыграл против француза Грегуара Баррера во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч прошел 18 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик обыграл со счетом 6:4, 6:2 представителя Франции Грегуара Баррера во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 7 минут.



За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Бублик сразится с 20-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Александр Бублик ранее принимал участие в турнирах, как в одиночном, так и в парном разряде. В одиночном разряде он выходил на корт 30 сентября в рамках домашнего турнира АТР-250 в Астане. Тогда матч закончился поражением казахстанца: Бублик проиграл Себастьяну Офнеру из Австрии.

Вместе с тем, что в парном разряде Александр Бублик сыграл в Антверпене всего несколько дней назад. 17 октября сообщалось, что Александр Бублик с трудом пробился в четвертьфинал парного разряда турнира в Антверпене.