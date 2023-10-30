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Алматинский "Кайрат" проиграл испанской "Пальме" в основном раунде футзальной Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" проиграл испанской "Пальме" в основном раунде футзальной Лиги чемпионов Фото: Instagram.com/afckairat/
В заключительном матче основного раунда футзальной Лиги Чемпионов "Кайрат" проиграл "Пальме" со счетом 4:3, сообщает Zakon.kz

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Несмотря на поражение в заключительной игре, алматинский клуб занял второе место в группе и вышел в Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

У испанцев голы забили Ромуло (2-я минута), Бруно Гомес (14-я) и Фабиньо (15-я, с пенальти, и 39-я). У "Кайрата" отличился Клебер (24-я), а затем у алматинцев забил Кайо Руис (29-я), Даурен Турсагулов (40-я) отметился за несколько секунд до окончания.

Отметим, что матч начался минутой молчания по памяти погибших шахтеров в Карагандинской области.

"Пальма" является действующим победителем Лиги чемпионов. В элитном раунде сыграют 16 команд. Жеребьевка пройдет 2 ноября, а сами матчи - с 28 ноября по 2 декабря. Победители групп выйдут в "Финал четырех". Последний раз "Кайрат" выходил в "Финал четырех" в 2021 году.

Ранее "Кайрат" сыграл вничью с венгерским "Халадашем". И победил "Дифферданж" из Люксембурга в матче футзальной Лиги чемпионов.

Ранее в основном раунде завершил выступление серебряный призер чемпионата Казахстана "Аят". Рудненцы после поражений от хорватского "Олимиссума" (2:3) и португальского "Спортинга" (1:6) сыграл вничью с украинским клубом "Хит" (2:2)

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