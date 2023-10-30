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Сборная Казахстана завоевала "бронзу" этапа Кубка мира по шорт-треку

Шорт-трек Брона КМ Фото: telegram/olympickz
Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в канадском Монреале в рамках эстафеты на дистанции 5000 метров, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские шорт-трекисты показали третий результат в мужской эстафете на 5000 метров.

Бронзовую награду стране принесли Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, передает пресс-служба НОК. Казахстанцы на финишной черте продемонстрировали время 7:05.352 секунды.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Китая (7:03.468). На второй строчке оказались хозяева льда, представители Канады (7:03.875).

Данная бронзовая медаль стала первой наградой для нашей команды в новом сезоне. Далее отечественные шорт-трекисты попробуют свои силы на следующих стартах, которые пройдут с 3 по 5 ноября в Канаде. 

Куандык Шынасилов
Казахстан Канада
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