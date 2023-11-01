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Исторической победой закончился матч Рыбакиной

Исторической победой закончился мачт Рыбакиной Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые с истории выиграла матч в итоговом турнире WTA в Канкуне, сообщает Zakon.kz.

Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.

Лучшая казахстанская теннисистка обыграла Марию Саккари из Греции во втором матче Итогового турнира WTA ранним утром 1 ноября.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 7:6 в пользу казахстанской спортсменки. Победа принесла Елене Рыбакиной все шансы на выход из группы.


Исторической победой закончился мачт Рыбакиной

Фото: социальные сети


За вторую путевку от группы Bacalar в последнем туре сыграют Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Этот матч пройдет в ночь на 3 ноября.

Ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик одержал победу над чилийским соперником и пробился в третий круг турнира во Франции.

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