Исторической победой закончился матч Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые с истории выиграла матч в итоговом турнире WTA в Канкуне, сообщает Zakon.kz.

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Лучшая казахстанская теннисистка обыграла Марию Саккари из Греции во втором матче Итогового турнира WTA ранним утром 1 ноября.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:7 (4), 7:6 в пользу казахстанской спортсменки. Победа принесла Елене Рыбакиной все шансы на выход из группы.





Фото: социальные сети





За вторую путевку от группы Bacalar в последнем туре сыграют Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Этот матч пройдет в ночь на 3 ноября.

Ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик одержал победу над чилийским соперником и пробился в третий круг турнира во Франции.

