Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Маржикпаев встретился со сборной Казахстана перед важными матчами к отбору на Евро-2024

Маржикпаев встретился со сборной Казахстана перед важными матчами к отбору на Евро-2024 Фото: Telegram/Ermek_Marzhyqpaev1
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев посетил тренировку национальной сборной Казахстана по футболу перед решающими матчами к отбору на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в тренировочном процессе используются самые последние спортивные технологии.

"Посетил тренировку сборной Казахстана по футболу перед решающими матчами к отбору на Чемпионат Европы 2024. Команда проводит тактическую подготовку к оставшимся соперникам. В тренировочном процессе используются самые последние спортивные технологии, такие как персональные датчики футболистов, которые позволяют собирать большие данные о физическом и функциональном состоянии спортсмена. Я поговорил с главным тренером и членами сборной, пожелал им удачи в предстоящих играх", – сказал Ермек Маржикпаев.

Министр обратился к болельщикам и всем любителям футбола, которых призвал вместе поддержать сборную Казахстана "в этих ответственных и важных играх".

"Мы верим в наших ребят!"Ермек Маржикпаев

После восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 национальная сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н с 15-ю очками. А Сан-Марино, у которого в копилке нет ни одного балла, находится на последней строчке.

Национальная сборная Казахстана по футболу в ноябре проведет две игры в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2024:

  • 17 ноября подопечные Магомеда Адиева сыграют со сборной из Сан-Марино в рамках девятого тура группы Н. Матч состоится в 21:00 на стадионе "Астана Арена" в столице. В первой игре (Парма, Италия) между этими двумя сборными казахстанцы одержали победу над соперниками со счетом 3:0. В том матче голы забили Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов;
  • 21 ноября – со сборной Словении на выезде.

Материал по теме

УЕФА представил официальный мяч Чемпионата Европы-2024 по футболу

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) провел презентацию официального мяча Евро-2024, который стартует через 8 месяцев на стадионах Германии. Подробнее по ссылке выше.

Читайте также

Министр спорта посетил тренировку сборной Казахстана по футболу
Министр спорта посетил тренировку сборной Казахстана по футболу
Футзал Лига чемпионов Календарь
"Кайрат" и "Приштина" откроют элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу
Баскетбол 3 Победа
БК "Астана" одержал третью победу в Единой Лиге ВТБ
Динара Халдарова
Астана Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления