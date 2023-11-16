Маржикпаев встретился со сборной Казахстана перед важными матчами к отбору на Евро-2024

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев посетил тренировку национальной сборной Казахстана по футболу перед решающими матчами к отбору на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в тренировочном процессе используются самые последние спортивные технологии.

"Посетил тренировку сборной Казахстана по футболу перед решающими матчами к отбору на Чемпионат Европы 2024. Команда проводит тактическую подготовку к оставшимся соперникам. В тренировочном процессе используются самые последние спортивные технологии, такие как персональные датчики футболистов, которые позволяют собирать большие данные о физическом и функциональном состоянии спортсмена. Я поговорил с главным тренером и членами сборной, пожелал им удачи в предстоящих играх", – сказал Ермек Маржикпаев.

Министр обратился к болельщикам и всем любителям футбола, которых призвал вместе поддержать сборную Казахстана "в этих ответственных и важных играх".

"Мы верим в наших ребят!" Ермек Маржикпаев

После восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 национальная сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н с 15-ю очками. А Сан-Марино, у которого в копилке нет ни одного балла, находится на последней строчке.

Национальная сборная Казахстана по футболу в ноябре проведет две игры в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2024:

17 ноября подопечные Магомеда Адиева сыграют со сборной из Сан-Марино в рамках девятого тура группы Н. Матч состоится в 21:00 на стадионе "Астана Арена" в столице. В первой игре (Парма, Италия) между этими двумя сборными казахстанцы одержали победу над соперниками со счетом 3:0. В том матче голы забили Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов;

21 ноября – со сборной Словении на выезде.

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