Казахстан – Сан-Марино: квалификационный матч Чемпионата Европы-2024

Сегодня, 17 ноября, на стадионе "Астана Арена" состоится квалификационный отборочный матч турнира Чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

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Матч, к которому приковано внимание всех казахстанцев, начнется в 21:00 по столичному времени на главном стадионе мегаполиса, "Астана Арене".

Перед второй встречей с соперниками сборная Казахстана запасла в активе 15 очков после восьми игр, у сборной Сан-Марино пока нет очков.

Первая встреча сборных Казахстана и Сан-Марино состоялась в июне этого года в Италии. Матч тогда завершился со счетом 3:0 безоговорочной победой казахстанских футболистов.