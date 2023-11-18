"Барыс" потерпел поражение, проиграв "Металлургу"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с магнитогорским "Металлургом", сообщает Zakon.kz.

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Во втором матче выездной серии "Барыс" вновь не смог реализовать ни один из своих бросков.

Тренерский штаб астанчан сделал лишь одно изменение в составе.

В центре первого звена Джозеф ЛаБейт заменил Энтони Камара. "Металлург" был чуть острее в начале встречи, однако долгое время оборона гостей справлялась с атаками соперников. И все же на последней минуте стартового периода магнитогорцы добились своего – точным оказался бросок Люка Джонсона с вершины. В концовке второго отрезка хозяева упрочили преимущество.

Денис Зернов успешно действовал на чужом пятаке при игре в большинстве. Заключительная треть прошла без заброшенных шайб.

Шайбами в составе победителей отметились американский нападающий Люк Джонсон и его коллега по амплуа Денис Зернов.

20 ноября "Барыс" в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".