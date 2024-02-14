Лиги чемпионов: "Реал Мадрид" с минимальным счетом обыграл "РБ Лейпциг"

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу "Реал Мадрид" обыграл "РБ Лейпциг". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу испанцев, сообщает Zakon.kz

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Игра проходила 14 февраля в Лейпциге. Испанцы стали победителями благодаря блестящему голу Браима Диаса.

На 49-й минуте Браим Диас на правом фланге развернул Давида Раума, ушёл от Хави Симонса, затем обыграл ещё и Ксавера Шлагера и с угла штрафной прекрасно пробил в дальнюю девятку.

А ранее на 2-й минуте Бенжамин Шешко поразил ворота "Реала". Но его гол был отменён из-за офсайда.

Ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года.



