Лиги чемпионов: "Реал Мадрид" с минимальным счетом обыграл "РБ Лейпциг"
Фото: ФК "Реал Мадрид"
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу "Реал Мадрид" обыграл "РБ Лейпциг". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу испанцев, сообщает Zakon.kz
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Игра проходила 14 февраля в Лейпциге. Испанцы стали победителями благодаря блестящему голу Браима Диаса.
На 49-й минуте Браим Диас на правом фланге развернул Давида Раума, ушёл от Хави Симонса, затем обыграл ещё и Ксавера Шлагера и с угла штрафной прекрасно пробил в дальнюю девятку.
А ранее на 2-й минуте Бенжамин Шешко поразил ворота "Реала". Но его гол был отменён из-за офсайда.
Ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года.
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