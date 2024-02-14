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Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" уверенно победил "Копенгаген"

Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" уверенно победил "Копенгаген" Фото: ФК "Манчестер Сити"
Английский "Манчестер Сити" обыграл "Копенгаген" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч в Копенгагене завершился со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz

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В составе победителей голами отметились Кевин де Брейне, Бернарду Силва и Фил Фоден. У хозяев гол на счету Магнуса Маттссона.

Уже на 10-й минуте гости открыли счёт в матче - отличился полузащитник Кевин де Брёйне. На 34-й минуте датчанам удалось восстановить равенство на табло. Голом отметился полузащитник Магнус Маттссон. Однако за несколько минут до конца первой половины "Сити" снова вышел вперёд усилиями Бернарду Силвы. В самой концовке второго тайма точку в матче поставил вингер гостей Фил Фоден. 

Ответная игра состоится 6 марта в Англии.

"Манчестер Сити" является действующим победителем Лиги чемпионов.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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