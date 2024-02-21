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Лига чемпионов. 1/8 финала: дортмундская "Боруссия" играла в гостях у "ПСВ"

Лига чемпионов Фото: pixabay
В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются нидерландский "ПСВ" и дортмундская "Боруссия", сообщает Zakon.kz.

Команды играют на стадионе "Филипс" в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступает Срджан Йованович (Сербия). Стартовый свисток прозвучал в 02:00 по времени Астаны.

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На 24-й минуте дортмундцам удалось открыть счет. Голом отметился форвард Дониэлл Мален, отличившийся с передачи Марселя Забитцера – 1:0.

Днями ранее, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, английский "Манчестер Сити" обыграл "Копенгаген" .

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Лига чемпионов. 1/8 финала: дортмундская "Боруссия" в гостях у "ПСВ"
Алия Абди
Германия Нидерланды
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