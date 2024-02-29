Роналду наказан за непристойный жест в адрес болельщиков

Лидер и капитан футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду получил дисквалификацию на один матч за некрасивый жест. Это наказание будет действовать в рамках чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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По информации издания Globo, комитет по этике и дисциплине саудовского футбольного чемпионата дисквалифицировал форварда "Аль-Насра" на один матч. Причиной этому послужил непристойный жест со стороны португальца во время игры 25 февраля с "Аль-Шабабом". Тогда 39-летний футболист начал махать рукой у своего паха, как бы отвечая на скандирования болельщиков "Месси, Месси".





Фото: Instagram/alnassr

Несмотря на письмо от Роналду с объяснениями произошедшей ситуации, которое было отправлено утром 28 февраля, португалец все же отлучен на одну игру. Плюс к этому, он получил штраф в размере 10 тысяч риалов (1,2 млн тенге) и должен выплатить 20 тысяч риалов (2,4 млн тенге) в пользу клуба "Аль-Шабаб".



По сведениям саудовских СМИ, португальская звезда в своем письме в Комитет по этике и дисциплине Саудовской лиги отметил, что его действия, которое посчитали непристойными, на самом деле часто практикуются в европейских первенствах.

Из-за данной дисквалификации Криштиану Роналду пропустит матч своей команды 29 февраля против "Аль-Хазема", в рамках 22 тура чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард сборной Португалии подписал контракт с "Аль-Насром" 30 декабря 2022 года. С января 2023 года Роналду в составе саудовского коллектива забил 48 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах на всех турнирах. Сейчас он на вершине списка лучших бомбардиров лиги с активом в 22 мяча.

