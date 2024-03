Шавката Рахмонова вызвал на бой австралийский файтер Маддалена

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Утром 10 марта Маддалена выиграл техническим нокаутом у спарринг-партнера Рахмонова по американскому залу Kill Cliff. Это случилось в третьем раунде турнира UFC 299, который прошел в Kaseya Center Майами (США). После победы над бразильцем, Маддалена назвал себя одним из страшных бойцов UFC и изъявил желание подраться с Шавкатом Рахмоновым, третьим номером полусреднего дивизиона.

Этот вызов был услышан "Номадом", который незамедлительно дал свой ответ представителю Австралии.

I respect your courage and confidence Jack, but you will face the same fate as my previous opponents