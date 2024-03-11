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Шавката Рахмонова вызвал на бой австралийский файтер Маддалена

UFC Возможный поединок, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 16:59 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94, jackdellamaddalena
11-ый номер рейтинга UFC в полусреднем весе, боец из Австралии Джек Делла Маддалена бросил вызов казахстанцу Шавкату Рахмонову, после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом, сообщает Zakon.kz.

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Утром 10 марта Маддалена выиграл техническим нокаутом у спарринг-партнера Рахмонова по американскому залу Kill Cliff. Это случилось в третьем раунде турнира UFC 299, который прошел в Kaseya Center Майами (США). После победы над бразильцем, Маддалена назвал себя одним из страшных бойцов UFC и изъявил желание подраться с Шавкатом Рахмоновым, третьим номером полусреднего дивизиона. 


Этот вызов был услышан "Номадом", который незамедлительно дал свой ответ представителю Австралии.

"Я уважаю твою смелость и уверенность, Джек, но тебя ждет та же участь, что и моих предыдущих соперников".Шавкат Рахмонов

Утром 11 марта еще одна новость заинтересовала болельщиков смешанных единоборств. Известный американский файтер Дастина Порье вызвал на выяснение отношений российского чемпиона UFC – Ислама Махачева.

Лучший легковес планеты также дал свое добро на бой с претендентом. Россиянин за день до этого предупредил главу UFC Дэйна Уайта о его готовности к любому поединку.

Тем временем, последний турнир UFC под номером 299, стал памятным для казахстанского бойца Асу Алмабаева. Наш спортсмен в Майами единогласным решением судей выиграл у американца Си Джея Вергары. 

Данный поединок для "Зульфикара" стал вторым в его карьере за океаном. 30-летний уроженец Жамбылской области дебютировал в октагоне UFC 6 августа 2023 года, когда одолел ямайца Оди Осборна.

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UFC Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев
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