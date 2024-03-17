Ангелина Лукас рассказала, что ей предлагали большие деньги за смену гражданства

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас сообщила, что ей предлагали 100 тысяч долларов в месяц за смену гражданства, передает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, Лукас могла выступать за Бахрейн или Азербайджан.

"На меня выходит федерация из Бахрейна. Бахрейн предложили около 100 тысяч долларов оплату за то, что я буду от них выступать на Олимпийских играх, за смену гражданства. Даже принц, вплоть до высшего руководства очень хотели", – сказала Ангелина Лукас в интервью журналисту Динаре Сатжан.

По словам боксерши, также поступало предложение выступать под флангом Азербайджана и этот вариант она рассматривала всерьез.

"Сборная Азербайджана предлагали настырно. Бахрейну я сразу сказала "Нет". Я очень боялась. Арабская страна. Там меня зажмут просто. В тот момент мне казалось, что вся страна была против меня. Действительно, на мгновение я задумалась. Если я не нужна этой стране (Казахстану), а там (в Азербайджане) люди готовы платить мне не 100 долларов, а тысячи долларов, будут поддерживать, работать на меня", – пояснила она.

Но в итоге от предложений Ангелина Лукас отказалась. По ее словам, важным фактором в принятии решения стало желание мотивировать подрастающеее поколение спортсменов в Казахстане.

"Почему я должна мотивировать детей других стран? Поднимать другой флаг? Есть много болельщиков в Казахстане, которые любят спорт, тоже, как я, за правду. Подумала, что ради будущих боксеров буду сражаться", – прокомментировала Лукас.

Ранее Ангелины Лукас рассказала Zakon.kz не только о профессиональной деятельности, но и о личной жизни. Подробнее можно прочитать тут.



