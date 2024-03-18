Греция – Казахстан: где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире, время матча

В ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана проведет полуфинальный стыковой матч за право впервые в своей истории сыграть на чемпионате Европы по футболу.

В Алматы лучший вариант посмотреть важнейшую игру и поболеть за команду Магомеда Адиева – трансляция на большом экране с live-комментарием легендарного Василия Уткина от компании FONBET.



Гостей также ждут public-talk с известным комментатором и блогером, приветственные угощения едой и напитками, розыгрыш iPhone 15 Pro и других призов и уникальные игровые зоны комплекса Footlab.

Начало мероприятия – 21 марта в 23:00 по адресу г. Алматы, ул. Байзакова, 280. Чтобы получить билеты, пройдите по этой ссылке и выполните условия акции.

Сама игра начнется в 0:45, по телевидению ее покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Поддержать сборную Казахстана вы можете "Ставкой без риска" в FONBET.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться по этой ссылке, нажать на тематический баннер в разделе акции и сделать ставку на игру Греция – Казахстан минимум на 4 тыс. тенге с коэффициентом от 2,20.

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А мы ждем сборную Казахстана в финале стыковых матчей за выход на Евро – в случае победы над Грецией команда Магомеда Адиева сыграет с победителем пары Грузия – Люксембург в ночь с 26 на 27 марта.