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Первую победу в квалификации ЧМ до 14 лет одержала сборная Казахстана

сборная Казахстана одержала первую победу, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 20:10 Фото: ktf.kz
В Кучинге (Малайзия) продолжаются матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания – World Junior Tennis Competition 14&under. 19 марта подопечные Марата Шарипова одержали важную победу над хозяйками соревнования, сообщает Zakon.kz.

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Результаты матчей:

  • Екатерина Кирюшенко – Мак Зое – 6:7 (3:7), 2:6;
  • Найля Баймахан – Хазли Дания – 6:3, 6:1;
  • Медина Отепберген / ⁠Екатерина Кирюшенко – Зое/Дания – 4:6, 7:5, 10:7.

В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы. Чтобы казахстанской сборной гарантированно выйти в четвертьфинал, завтра, 20 марта, в заключительной игре групповой стадии надо побеждать соперниц из Ирана.

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