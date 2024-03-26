Грузия обыграла Грецию в серии пенальти и вышла в групповой этап Евро-2024

Завершился финальный матч Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Грузии и Греции, сообщает Zakon.kz.

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Встреча прошла на стадионе "Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)" в Тбилиси (Грузия). Хозяева одержали победу по итогам серии пенальти – 0:0 (пен. 4:2).





Командам не хватило 90 минут основного времени и 30 минут дополнительного времени, чтобы забить хотя бы один гол. В серии послематчевых пенальти Грузия оказалась сильнее – 4:2. Таким образом, грузинская национальная команда выступит в групповом этапе чемпионата Европы – 2024. Греция не квалифицировалась на турнир.

Ранее полуфинале Пути С сборная Грузии одержала победу над Люксембургом со счетом 2:0. Национальная команда Греции разгромила Казахстан – 5:0.