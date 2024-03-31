"Аль-Наср" во главе с Роналду разгромили "Аль-Таи"

В матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии команда португальского бомбардира разгромила соперника со счетом 5:1. Сам же Роналду оформи хет-трик, сообщает Zakon.kz.

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Португалец забил 26-й гол в этом сезоне премьер-лиги и 33-й – во всех турнирах.





"Аль-Наср" набрал 59 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. "Аль-Таи" – на 16-й строчке с 22 очками.

