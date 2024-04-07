Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дочь хоккеиста Жайлоуова завоевала бронзовую медаль в престижном турнире

Дочь хоккеиста Жайлоуова завоевала бронзовую медаль в престижном турнире, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 06:51 Фото: qaz_olympics
Казахстанская гимнастка Эрика Жайлауова заняла третье место на международном турнире по художественной гимнастике в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

"Золото" соревнований взяла Калаин Боряна - 134,90 очка, "серебро" досталось Елвире Краснобаевой — 132.35, а наша Эрика Жайлауова заработала 125,15 очков.

Другая казахстанская гимнастка Айым Мейржанова со своими 124,25 очками стала четвертой.


Отметим, что Эрика Жайлауова, дочь известного хоккеиста Талгата Жайдауова, в прошлом году заняла третье место в командном зачете в Ханчжоу.

В 2023 году она была на 19-м месте, ей не хватило дойти до финального этапа квалификационного раунда лицензионного чемпионата мира в Валенсии.

Читайте также

Казахстанец завоевал &quot;бронзу&quot; на Кубка мира по артистическому плаванию
Казахстанец завоевал "бронзу" на Кубке мира по артистическому плаванию в Пекине
Казахстанский гимнаст завоевал &quot;серебро&quot; мирового турнира в Хорватии
Казахстанский гимнаст завоевал "серебро" мирового турнира в Хорватии
Казахстанка завоевала вторую медаль чемпионате мира по фристайл-могулу в Италии
Казахстанка завоевала вторую медаль на Чемпионате мира по фристайл-могулу в Италии
Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Казахстане
Предупреждение от синоптиков: сильные дожди надвигаются на Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: