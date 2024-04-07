Дочь хоккеиста Жайлоуова завоевала бронзовую медаль в престижном турнире

Казахстанская гимнастка Эрика Жайлауова заняла третье место на международном турнире по художественной гимнастике в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!



"Золото" соревнований взяла Калаин Боряна - 134,90 очка, "серебро" досталось Елвире Краснобаевой — 132.35, а наша Эрика Жайлауова заработала 125,15 очков.

Другая казахстанская гимнастка Айым Мейржанова со своими 124,25 очками стала четвертой.





Отметим, что Эрика Жайлауова, дочь известного хоккеиста Талгата Жайдауова, в прошлом году заняла третье место в командном зачете в Ханчжоу.

В 2023 году она была на 19-м месте, ей не хватило дойти до финального этапа квалификационного раунда лицензионного чемпионата мира в Валенсии.

