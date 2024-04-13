Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эльмира Сыздыкова стала бронзовой призеркой чемпионата Азии по борьбе

Борьба, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 03:14 Фото: Telegram/НОК РК
13 апреля казахстанская борчиха Эльмира Сыздыкова стала бронзовой призеркой чемпионата Азии, который проходит с 11 по 16 апреля в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

В весовой категории до 76 кг в малом финале казахстанка досрочно одолела соперницу из Индии. Это произошло несмотря на то, что она уступала индианке в этот момент со счетом 0:4.

Туше помогло одержать победу. Эльмира поймала Прию на ошибке и в итоге чуть не задушила действующую победительницу чемпионата мира и чемпионата Азии до 20 лет.

До этого первое "золото" Казахстану на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке принес Азамат Даулетбеков.

Читайте также

Чарльз Оливейра – Арман Царукян
Битва за реванш с Махачевым: на что ставить в поединке Царукяна против Оливейры?
люди
Актауский "Каспий" победил соперника в матче Первой лиги в Жанаозене
&quot;Атлетико&quot; – &quot;Жирона&quot;
Принципиальные битвы в Ла Лиге и Серии А
Алия Абди
НОК РК Сыздыкова Эльмира Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Израиль
Участница "Евровидения" прибудет на конкурс под усиленной охраной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: