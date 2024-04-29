Алексей Луценко возглавит "Астану" на "Джиро д’Италия-2024"

4 мая стартует одна из трех престижных веломногодневок Мирового Тура – "Джиро д’Италия". Казахстан на этих соревнованиях представит Astana Qazaqstan Team во главе с ее капитаном Алексеем Луценко, сообщает Zakon.kz.

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Лидеру казахстанского велоспорта будут помогать еще 7 представителей "Астаны": Симоне Веласко, Кристиан Скарони, Лоренцо Фортунато, Давиде Баллерини (все Италия), Хенок Мулюбырхан (Эритрея), Вадим Пронский (Казахстан) и Макс Кантер (Германия).

Первый Гранд-тур сезона пройдет в период с 4 по 26 мая по дорогам Италии, стартуя в окрестностях Турина и финишируя в Риме. Общая протяженность всего маршрута составляет 3400,8 км.

1-й этап "Джиро д'Италия-2024" похож на однодневную классику с преодолением знаменитых подъемов в окрестностях Турина.

К итальянским баталиям гонщики казахстанской велоконюшни подошли в неплохой форме. Спринтер "Астаны" Макс Кантер победил на втором этапе "Тура Турции – 2024" на прошлой неделе. А лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко 11 апреля выиграл королевский этап "Джиро Д’Абруццо".