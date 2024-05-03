В НХЛ могут определиться два полуфиналиста Западной конференции

По одной победе осталось одержать "Ванкувер Кэнакс" и "Даллас Старс", чтобы выиграть четвертьфинальные серии на Западе. И вот какие расклады на решающие матчи предлагает Olimpbet.

"Нэшвилл Предаторс" – "Ванкувер Кэнакс". 4 мая, 04:00 (время Астаны)

Неожиданно длинную серию выдали эти представители США и Канады. "Хищники" на удивление слабовато прошли "регулярку", могли вообще остаться без плей-офф, но в концовке немного прибавили и заняли на Востоке шестое место.

"Касатки" же демонстрировали отличную игру и закономерно являлись лидерами конференции, финишировав третьими. Теперь командам предстоит сыграть шестой матч серии, в которой "Ванкувер" ведет 3:2.

Канадцы не смогли нормально стартовать на домашнем льду. Выиграв первый матч, второй проиграли. Затем забрали две игры на выезде, но в последней пятой снова уступили на своем льду, позволив подопечным Эндрю Брюнетта сократить отставание.

Команды играют аккуратно, забивают максимум по три-четыре шайбы. Причем ни одна не испытывает сложностей с форвардами. Но у "касаток" проблемы с вратарской линией – два последних матча отыграл кипер из фарм-клуба Артур Шилов. Главный тренер Рик Токкет выстраивает оборонительную тактику, а "хищники" под нее подстраиваются.

Эксперты Olimpbet считают, что серия может затянуться до седьмой игры. Победитель матча: "Нэшвилл Предаторс" – 1.8, "Ванкувер Кэнакс" – 2. Вероятнее всего, обилия голов болельщики не увидят – Тот (5.5) М – 1.88.

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"Вегас Голден Найтс" – "Даллас Старс". 4 мая, 07:00

Фото: Olimpbet

Одна из самых интересных серий первого раунда плейф-офф близится к развязке. "Даллас Старс", лидер Западной конференции, проиграл два стартовых матча "золотым рыцарям" из Вегаса, которые залетели в последний вагон, заняв восьмое место. Но после такого провала "звезды" смогли взять себя в руки и перевернуть ход серии, выиграв три встречи подряд.



"Вегас" является действующим обладателем Кубка Стэнли – вот откуда такой опыт игры в плей-офф и умение навязать свою игру фавориту, даже если "регулярка" была отыграна плохо. Но теперь подопечные Брюса Кэссиди находятся на грани вылета, так как уступили и в двух матчах на своем льду, и в последнем на выезде.

Психологическое преимущество на стороне "Далласа", однако такой провал "рыцарей" можно объяснить большим количеством травмированных игроков. А в шестом матче они все-таки могут воспользоваться тем, что играют дома. В этой паре, напротив, обе команды не отсиживаются у ворот, а рвутся в атаку.

По мнению аналитиков Olimpbet, у "Вегаса" есть все шансы вернуть интригу и сравнять счет в серии. Победитель матча: "Вегас Голден Найтс" – 1.92, "Даллас Старс" – 1.87.

Хороший кэф предлагается на то, что будет овертайм, он равен 4.01.

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