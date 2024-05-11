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Помощь по-соседски: сможет ли "Фулхэм" подсобить "Арсеналу"?

&quot;Фулхэм&quot; – &quot;Манчестер Сити&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 13:00 Фото: Olimpbet
В английской Премьер-лиге 11 мая "Манчестер Сити" едет зарабатывать очки в Лондон. А в Серии А ослабший "Наполи" примет дерзкую "Больнью".

АПЛ. 37-й тур. "Фулхэм" – "Манчестер Сити". 11 мая. 16:30 (время Астаны)

"Горожане" отстают от "Арсенала" в золотой гонке АПЛ на одно очко, при этом имея игру в запасе. Но уже в субботу команда Пепа Гвардиолы может оставить "канониров" за спиной, причем сделать это в их родном городе.

"Манчестер Сити" едет в гости к "Фулхэму", вместе с которым они откроют программу 37-го тура Премьер-лиги. "Арсенал" же свой матч проведет сутками позже в… Манчестере – против "Юнайтед".

Статистика подсказывает, что "горожане" вряд ли испытают какие-либо проблемы в споре с "дачниками". "Сити" не теряет очков в противостоянии с "Фулхэмом" на протяжении 15-ти матчей кряду, с февраля 2011-го года. А не проигрывают манкунианцы лондонцам и того дольше – на протяжении 16-ти лет, причем уступили они им тогда на своем поле.

К встрече на стадионе "Крэйвен Коттедж" действующий чемпион Англии подходит с шестиматчевой победой и 20-матчевой беспроигрышной серией в Премьер-лиге. Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что светлая полоса "горожан" продолжится и после дуэли с "Фулхэмом": П1 – 12, Х – 7.16, П2 – 1.23.

Кроме того, букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч в Лондоне будет "верховым": Тотал (2.5) мен – 3.1, Тотал (2.5) бол – 1.36.

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"Наполи" – "Болонья", фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 13:00

Фото: Olimpbet

Серия А. 36-й тур. "Наполи" – "Болонья". 11 мая, 21:00

Прошлогодний триумфатор Серии А полностью проваливает сезон-2023/24. "Наполи" давно вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии, в национальном первенстве "адзурри" идут восьмыми, а по потерянным очкам – и вовсе девятыми, в лучшем случае претендуя на место в квалификации Лиги конференций.

"Болонью" же, напротив, можно смело считать одним из главных открытий итальянского сезона. Команда под управлением самого, пожалуй, быстропрогрессирующего тренера в мире Тьагу Мотты за три тура до финиша занимает четвертую позицию в таблице. И уступает всего два балла "Ювентусу", занимающему третью строчку. А учитывая, что Италия теперь делегирует в Лигу чемпионов пять команд, место в главном еврокубке болонцы за собой уже практически застолбили.

У "борзых" всего пять поражений в 35-ти проведенных матчах. Реже проигрывал только досрочно обеспечивший себе "скудетто" миланский "Интер". Для сравнения: "Наполи" уходил с поля побежденным в два раза чаще "Болоньи" – десять раз.

К встрече в Неаполе "красно-синие" подходят с семиматчевой беспроигрышной серией в активе, тогда как коллектив Франческо Кальцоны за аналогичный отрезок уступил дважды.

Но куда страшнее для "синих" не статистические выкладки соперника, а собственные кадровые проблемы. У "Наполи" много травмированных, среди которых есть и такие системообразующие футболисты, как Петр Зелиньски, Леандер Дендонкер, Джакомо Распадори. Под вопросом участие в ближайшем матче и Хвичи Кварацхелии, который из-за повреждения пропускал игру против "Удинезе", состоявшуюся шестого мая.

Можно ли при всех перечисленных факторах считать "Болонью" фаворитом в выездной встрече с неаполитанцами? Аналитики Olimpbet все равно видят шансы хозяев на благоприятный исход более предпочтительными: П1 – 2.13, Х – 3.54, П2 – 3.54.

Впрочем, наиболее вероятный счет сражения на арене имени Диего Армандо Марадоны, по версии самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с коэффициентом 6.2.

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