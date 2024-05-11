Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На морально-волевых: как Казахстан проявит себя на ЧМ по хоккею?

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 12:01 Фото: freepik
В обзоре от Olimpbet – первый матч нашей сборной с французами и фантастический коэффициент на победу Великобритании против действующего чемпиона мира.

Группа В. Франция – Казахстан. 11 мая, 15:20 (время Астаны)

Обе команды в последние годы являются аутсайдерами топ-дивизиона. Для обеих, скорее всего, матч будет самым легким в группе В, в которой также выступают США, Швеция, Словакия, Латвия, Германия и Польша.

В прошлом году казахстанским хоккеистам чудом удалось закрепиться в элите во многом благодаря присутствию еще менее слабой Словении. В этом году команда снова будет играть без натурализованных звезд.

В составе – костяк "Барыса", новоявленные обладатели Кубка Гагарина: Никита Михайлис, Максим Мухаметов и Валерий Орехов. А также Леонид Метальников из "Адмирала", Кирилл Панюков из "Амура" и пара представителей чемпионата Казахстана. Состав, который едва ли будет хватать звезды с неба, но на морально-волевых качествах побороться за очки в отдельных играх способен.

Возглавляет сборную Казахстана все так же Галым Мамбеталиев, который немногословно отметил перед стартом, что каждый матч важен и команда будет бороться.

В Чехию хоккеисты прибыли за 6 дней до первого матча. В Астане перед отлетом провели небольшой УТС, в рамках которого проиграли России (0:1) и Беларуси (4:5 ОТ). А позже в Чехии одержали победу над Великобританией (5:2).

Команда Мамбеталиева в целом смотрелась неплохо, отличившись и при игре в неравных составах, и забив в пустые ворота. Несколько шайб заколотил ветеран Роман Старченко. При этом казахстанцы отсиживаться в обороне не стали, что вселяет надежду увидеть на ЧМ открытый и интересный хоккей.

Откровенно, у сборной Казахстана в группе будет не так много возможностей набрать очки. Помимо Франции, зацепиться можно будет еще во встрече с Польшей. Все остальные победы будут проходить под вывеской сенсации. При этом у команды небольшая скамейка, которая не позволяет глубокой ротации состава.

Франция на ЧМ приехала с большим багажом товарищеских матчей. Менее чем за месяц она успела по паре раз сыграть со Швейцарией, Словенией, Италией и Германией. Но у этой сборной слишком малоизвестный состав, которому очень не хватает международного опыта.

Эксперты Olimpbet отдают в этом матче небольшое предпочтение французам. Победитель матча: Франция – 1.74, Казахстан – 2.06. Вероятность овертайма оценивается как 4.23.

Выигрывайте с Olimpbet дважды! Собирайте выигрышные коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и разбирайте призовой фонд в 3 млн тенге. Торопитесь, акция ICE EXPRESS уже стартовала!

Великобритания – Канада, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 12:01

Фото: Olimpbet

Группа А. Великобритания – Канада. 11 мая, 15:20

Матч, который может стать главной сенсацией турнира. Сборная Великобритании, вернувшаяся в элиту после двухлетнего перерыва, сыграет против Канады – чемпиона мира прошлого года и многолетнего лидера топ-дивизиона.

"Кленовые листья" привезли еще более топовый состав, у них полно восходящих звезд, способных заявить о себе, длинная скамейка и пустой лазарет.

Британский коллектив, в свою очередь, не имеет в составе игроков НХЛ. В основном это игроки внутреннего чемпионата. Да, перед ЧМ они выиграли отбор на Олимпиаду-2026, но считаются одними из главных претендентов на вылет в более низший дивизион по итогам группового этапа.

В товарищеским матчах Великобритания дважды обыграла Польшу (3:1, 2:1 Б), но проиграла Казахстану (2:5). Канада же в рамках подготовки к ЧМ разгромила Австрию (5:1) и Венгрию (4:0).

У того, кто рискнет в этом матче поставить на сенсационную победу Великобритании, может сыграть невероятный коэффициент П1 – 69, Х – 29, П2 – 1.01.

Кстати, кэф на то, что Канада выиграет весь турнир, составляет 3.75. И это, судя по раскладам Olimpbet, главный претендент на золотые медали.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Читайте также

Жанибек Алимханулы
СМИ: Жанибек Алимханулы будет защищать титул чемпиона
&quot;Фулхэм&quot; – &quot;Манчестер Сити&quot;
Помощь по-соседски: сможет ли "Фулхэм" подсобить "Арсеналу"?
Килиан Мбаппе
Мбаппе объявил об уходе из "Пари Сен-Жермен"
Айсулу Омарова
Великобритания Казахстан Канада Франция 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших
Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак
Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: