Ставьте на хоккей и разбирайте призовой фонд в 3 миллиона тенге!

С Olimpbet можно выиграть дважды. Накапливайте коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и возглавьте таблицу в акции ICE EXPRESS.

Специально для болельщиков хоккея Olimpbet запустил акцию ICE EXPRESS. Ее победитель получит главный приз – миллион тенге. Без награды не останутся и другие игроки: общий призовой фонд – 3 млн тенге!

Для участия в ICE EXPRESS необходимо:

зарегистрироваться и/или авторизоваться на сайте или в приложении Olimpbet Казахстан;

нажать кнопку "Участвовать" на странице акции;

делать ставки на события чемпионата мира по хоккею, соблюдая условия: экспрессы от 3 тыс. тенге с коэффициентом от 3,0 и ординары от 5 тыс. тенге с коэффициентом от 1,5.

Коэффициенты всех выигравших ставок суммируются, а их обладатели продвигаются по таблице участников. Тот, кто займет первое место по итогам акции, выиграет миллион тенге. Обладатели второго и третьего мест получат по 550 и 350 тыс. тенге соответственно. Остальной призовой фонд будет распределен среди других 27 участников.

Период проведения акции: с 10 по 26 мая 2024 года. Розыгрыш призов состоится 29 мая.

Для подробностей переходите на страницу ICE EXPRESS и поборитесь за призовое место в таблице!