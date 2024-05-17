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Хоккеисты Австрии шокировали чемпионов мира за полсекунды до свистка

Хоккей ЧМ-2024 Сенсация, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:16 Фото: Instagram/iihfhockey
На ЧМ-2024 по хоккею сюрпризами радует сборная Австрии, которая уже во втором матче отличается геройством. После подвига против канадцев 16 мая австрийцы нокаутировали финскую команду, при этом победная шайба была забита за миллисекунды до финального свистка, сообщает Zakon.kz.

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Поединок между Австрией и Финляндией, которая является 4-кратным чемпионом мира, проходила под диктовку фаворитов. Финская команда уже к 9-й минуте встречи вела 2:0. Однако австрийцы не сломались, в начале второго периода Марио Хубер сократил отставание, а в третьем отрезке игрового времени Тимо Никль восстановил равновесие. 

Шок с разным оттенком произошел у собравшихся за миллисекунды до финального свистка арбитра, когда Бенджамин Баумгартнер "прошил" голкипера финской сборной и принес фантастическую победу австрийцам – 3:2.


Таким образом, сборная Австрии набрала четыре балла из шести возможных против лидеров мирового хоккея – Финляндии и Канады.


Ранее подопечные Роджера Бадера сотворили подвиг, отыгравшись со счета 1:6 в третьем периоде битвы против титулованной Канады, проиграв им только в овертайме – 6:7. Австрийцы сейчас набрали четыре очка после четырех игр и находятся на пятой строчке в подгруппе A.

Нельзя не отметить, что сборная Австрии в мировом рейтинге располагается на 16-м месте, на одну позицию ниже, чем казахстанская дружина. Если наши соседи в таблице уже громко заявили о себе в Чехии, то какие результаты у команды Галыма Мамбеталиева?


Наши хоккеисты пока ничем не могут порадовать, кроме стартовой победы над французами. После чего последовали три поражения подряд: Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3).

В настоящее время сборная Казахстана занимает 7 место в подгруппе В, набрав после четырех матчей три очка.  

17 мая мы встречаемся с командой Германией, 3-кратным призером Олимпийских игр, начало – в 19:20 по казахстанскому времени.

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