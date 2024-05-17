Хоккеисты Австрии шокировали чемпионов мира за полсекунды до свистка
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Поединок между Австрией и Финляндией, которая является 4-кратным чемпионом мира, проходила под диктовку фаворитов. Финская команда уже к 9-й минуте встречи вела 2:0. Однако австрийцы не сломались, в начале второго периода Марио Хубер сократил отставание, а в третьем отрезке игрового времени Тимо Никль восстановил равновесие.
Шок с разным оттенком произошел у собравшихся за миллисекунды до финального свистка арбитра, когда Бенджамин Баумгартнер "прошил" голкипера финской сборной и принес фантастическую победу австрийцам – 3:2.
Таким образом, сборная Австрии набрала четыре балла из шести возможных против лидеров мирового хоккея – Финляндии и Канады.
Ранее подопечные Роджера Бадера сотворили подвиг, отыгравшись со счета 1:6 в третьем периоде битвы против титулованной Канады, проиграв им только в овертайме – 6:7. Австрийцы сейчас набрали четыре очка после четырех игр и находятся на пятой строчке в подгруппе A.
Нельзя не отметить, что сборная Австрии в мировом рейтинге располагается на 16-м месте, на одну позицию ниже, чем казахстанская дружина. Если наши соседи в таблице уже громко заявили о себе в Чехии, то какие результаты у команды Галыма Мамбеталиева?
Наши хоккеисты пока ничем не могут порадовать, кроме стартовой победы над французами. После чего последовали три поражения подряд: Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3).
В настоящее время сборная Казахстана занимает 7 место в подгруппе В, набрав после четырех матчей три очка.
17 мая мы встречаемся с командой Германией, 3-кратным призером Олимпийских игр, начало – в 19:20 по казахстанскому времени.