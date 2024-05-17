Казахстанская боксерша Ангелина Лукас объявила о подготовке к 11 бою в ее карьере

26-летняя казахстанка Ангелина Лукас объявила о важнейшем поединке, который состоится 30 мая, сообщает Zakon.kz.

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"Мой следующий поединок состоится 30 мая. Я и моя команда ждем, кто согласится на поединок со мной. Совсем скоро уже 11 бой в карьере", - написала она на своей странице в Instagram.

Ее подписчики отметили, что ждут боя с нетерпением и в целом по их словам бои каждый месяц это круто, как у Тайсона.





Три дня назад Лукас также опубликовала видео своей тренировки дома.





Последний раз Лукас билась 25 апреля в рамках вечера бокса в Бангкоке и победила Мамту Сингх (5-2, 2 КО) из Индии. А 30 марта сообщалось, что Лукас победила тайку Танварат Саенгиамджит. Восьмираундовый бой в наилегчайшем весе завершился победой Лукас единогласным решением судей.