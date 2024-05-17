Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас объявила о подготовке к 11 бою в ее карьере

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас объявила о подготовке к 11 бою в ее карьере, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 03:30 Фото: Instagram.com/angelina_lukas1997
26-летняя казахстанка Ангелина Лукас объявила о важнейшем поединке, который состоится 30 мая, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

"Мой следующий поединок состоится 30 мая. Я и моя команда ждем, кто согласится на поединок со мной. Совсем скоро уже 11 бой в карьере", - написала она на своей странице в Instagram.

Ее подписчики отметили, что ждут боя с нетерпением и в целом по их словам бои каждый месяц это круто, как у Тайсона.


Три дня назад Лукас также опубликовала видео своей тренировки дома.


Последний раз Лукас билась 25 апреля в рамках вечера бокса в Бангкоке и победила Мамту Сингх (5-2, 2 КО) из Индии. А 30 марта сообщалось, что Лукас победила тайку Танварат Саенгиамджит. Восьмираундовый бой в наилегчайшем весе завершился победой Лукас единогласным решением судей.

Читайте также

Казахстанец Куаныш Аскарбеков завоевал историческую бронзу по бочче
Казахстанец Куаныш Аскарбеков завоевал историческую бронзу по бочче
футбол, рекорд, Аполонио
Аргентинский подросток побил рекорд Диего Марадоны
Футбол Парад Город
"Болонья" планирует устроить парад из-за долгожданной путевки в Лигу чемпионов
Елена Вебер
2024 год Бокс
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Астану, Алматы и Шымкент зальют дожди
Астану, Алматы и Шымкент зальют дожди
певец
Певца из Нидерландов за жест на Евровидении планируют судить в Швеции
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: