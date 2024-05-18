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Кто стал лучшим хоккейным игроком матча Казахстан-Германия

Кто стал лучшим хоккейным игроком матча Казахстан-Германия, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 06:30 Фото: Instagram.com/kazakhstanhockey
В Федерации хоккея Казахстана назвали лучшего игрока матча, в котором Казахстан крупно уступил Германии. Им признан капитан Роман Старченко, сообщает Zakon.kz.

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В прошедшей игре Старченко отметился заброшенными шайбами. Однако наши хоккеисты проиграли со счетом 2:8. 

Комментаторы написали, что Роман - красавичк и как капитан очень старался и надеялся на победу.

"Если Старченко уйдёт из команды не кому забивать будет", - посетовали болельщики.

Ранее сообщалось, что в пятом матче на Чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила Германии.


После поражения от сборной Германии казахстанцы остаются на седьмом месте в группе B. В следующем матче в воскресенье, 19 мая сборная Казахстана сыграет против команды США.

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