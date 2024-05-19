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Казахстанка выиграла досрочно на ЧМ по дзюдо и забрала "бронзу"

Спортсменка, дзюдо, победа, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 19:37 Фото: olympic.kz
Абиба Абужакынова стала бронзовым призером Чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального Олимпийского комитета, казахстанка стала третьей в весовой категории до 48 килограммов. В решающей для себя схватке Абиба оказалась сильнее Тугче Бедер из Турции.

Абужакынова выиграла досрочно.

Отметим, что спортсменка второй раз в карьере стала третьей на ЧМ. Впервые она отметилась наградой на мировом первенстве в 2022 году.

Ранее сообщалось, что казахстанский гимнаст Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте. 

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