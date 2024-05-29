Попытка №2: "Фиорентина" в финале Лиги конференций

В ночь с 29 на 30 мая станет известен победитель самого молодого еврокубка. Какие расклады на этот матч дают букмекеры?

Лига конференций. Финал. "Олимпиакос" (Греция) – "Фиорентина" (Италия). 30 мая, 00:00 (время Астаны)

До решающего матча третьего розыгрыша Лиги конференций добрались греческий "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина". Причем "фиалки" будут играть в финале этого турнира второй раз подряд, год назад они уступили трофей лондонскому "Вест Хэму".

Но и сейчас "лилиям" завоевать еврокубок будет очень непросто, так как играть им, по сути, предстоит в гостях. Игра состоится на афинской "ОПАП Арене" – домашнем стадионе клуба АЕК. И хотя АЕК и "Оли" не связывают дружеские отношения, горячая поддержка "красно-белым" будет обеспечена, в этом не приходится сомневаться.

"Олимпиакос" – самый титулованный клуб своей страны. Однако на международной арене он пока не завоевал ни одного трофея и даже ни разу не доходил до финалов еврокубков. В этом году каким-то непостижимым образом пирейцам удалось добраться до решающей стадии, хотя дважды они были неимоверно близки к вылету из турнира.

Упав в плей-офф ЛК с третьего места в группе А Лиги Европы, греки совершили нечто невероятное в 1/8-й финала. После домашнего поражения 1:4 от "Маккаби" из Тель-Авива мало кто мог представить, что в ответной встрече "Оли" возьмет убедительнейший реванш со счетом 6:1.

Не менее тяжелое испытание команду Хосе Луиса Мендилибара ждало в четвертьфинале. Огненное греко-турецкое противостояние с "Фенербахче" завершилось серией пенальти, и "красно-белые" вышли из нее победителями на переполненном и враждебно к ним настроенном стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле

А вот в полуфинале "Олимпиакос" неожиданно легко расправился с "Астон Виллой", ставшей четвертой в АПЛ. Греки разгромили англичан с общим счетом по сумме двух матчей 6:2.

Дорога "Фиорентины" к финалу была не столь терниста, хотя стартовали итальянцы еще с квалификационного раунда "плей-офф". Причем начали флорентийцы с гостевого поражения от венского "Рапида" (0:1), но на своем поле выиграли крупнее (2:0) и вышли в групповой этап.

Там коллектив Винченцо Итальяно показал себя более чем уверенно, с первого места шагнув сразу в 1/8-ю финала. Ожесточенное сопротивление на пути к решающему сражению "фиалкам" смогла оказать только "Виктория Пльзень". Судьба противостояния с чехами решилась в пользу итальянцев лишь в овертайме.

Обе команды уже обеспечили себе участие в еврокубках на следующий сезон, причем в том же самом турнире, в котором им сейчас придется биться за трофей – Лиге конференций. Правда, только в квалификации. Но победитель финала получит право выступить уже в более престижной Лиге Европы, причем сразу на групповом этапе.

Между собой "Олимпиакос" и "Фиорентина" прежде не встречались даже на товарищеском уровне, так что опираться на статистику в их взаимоотношениях нет смысла. Историю противостояния они начнут писать в финале Лиги конференций.

Кого можно считать фаворитом их первой встречи? Эксперты Olimpbet полагают, что шансы на победу выше у представителя Серии А: П1 – 3.11, Х – 3.36, П2 – 2.41. При этом букмекер № 1 в Казахстане сильно сомневается, что матч в Афинах будет "верховым": Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.23.

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Источник: Olimpbet Arena