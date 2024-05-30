Ангелина Лукас выиграла бой в Тайланде

30 мая казахстанская боксерша Ангелина Лукас одержала победу на вечере профессионального бокса в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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Результатами боя спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Это ее 10 победа в профессионалах. Казахстанка провела бой с Хармой Йести из Индонезии.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Победу все судьи отдали казахстанке по итогам всех восьми раундов.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

"Это было не легко, но я сделала это. Всех люблю! Скоро бой за следующий титул чемпионки мира, мы к этому идем каждый день!" Ангелина Лукас

Днями ранее Лукас показала свою готовность к важнейшему в ее карьере бою.