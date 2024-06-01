Финал Лиги Чемпионов: "Реал Мадрид" в 15-й раз стал победителем

Мадридский "Реал" выиграл у дортмундской "Боруссии" со счетов 2:0 в финальном матче футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

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На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник "Реала" Даниэль Карвахаль.

Carvajal and Vini win it for Real Madrid 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/vdVKAIiGmK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024

Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговой счёт встречи – 2:0.

Таким образом, мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Для "сливочных" это 15-я победа в элитном европейском турнире за свою историю.

Второе место по числу трофеев занимает "Милан" (семь побед), третье делят "Бавария" и "Ливерпуль" (по шесть побед).



Предыдущим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити", обыгравший в финале сезона-2022/2023 миланский "Интер" со счётом 1:0.



14 августа "Реал" встретится с победителем Лиги Европы итальянской "Аталантой" в матче за Суперкубок УЕФА, игра пройдет в Варшаве.





Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский "Аякс". Действующий обладатель трофея - "Манчестер Сити".

Финал Лиги чемпионов в 2025 году пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".

С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов претерпит изменения - число участников увеличится до 36, они будут играть в одной группе по швейцарской системе. Клубы проведут по восемь матчей против разных команд - по четыре дома и в гостях, пары определятся в результате жеребьевки после посева. В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9−24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.