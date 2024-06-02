Казахстан завоевал заключительную лицензию на Олимпиаду в мужском боксе

На проходящем в Бангкоке (Таиланд) заключительном лицензионном турнире по боксу 2 июня казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) выиграл в поединке за путевку, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК, казахстанец одолел молдованина Александра Параскива – 5:0.

"Тем самым Казахстан в мужском олимпийском турнире по боксу в Париже будет представлен во всех семи весовых категориях. Всего у нашей страны теперь 58 лицензий", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представительница сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай завоевала квоту на Олимпийские игры в Париже.

