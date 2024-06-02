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"Зенит" ликует историческому и победному голу Нуралы Алипа

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 23:30 Фото: Instagram/zenit_spb
2 июня войдет в историю российского футбола, когда "Зенит" впервые сделал футбольный требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России. Одним из главных героев этого события стал казахстанский защитник питерского клуба Нуралы Алип, сообщает Zakon.kz.

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Футболист сборной Казахстана забил победный мяч в ворота "Балтики", в рамках финала Кубка России. Он отличился на 95-й минуте данного противостояния и принес итоговый успех своей команде со счетом 2:1.

Тем самым "Зенит" впервые в истории России выиграл три трофея за один сезон. Ранее клуб из Санкт-Петербурга стал победителем Суперкубка и РПЛ.

Команда Нуралы Алипа до этого года ни разу не завоевывала больше двух трофеев за сезон. Сам же казахстанец забил свой первый гол за питерский коллектив в 62-м матче, включая все турниры.


Теперь Алип на днях должен прибыть в расположение сборной Казахстана, чтобы принять участие в товарищеских матчах против Азербайджана и Армении.

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