"Зенит" ликует историческому и победному голу Нуралы Алипа
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Футболист сборной Казахстана забил победный мяч в ворота "Балтики", в рамках финала Кубка России. Он отличился на 95-й минуте данного противостояния и принес итоговый успех своей команде со счетом 2:1.
Тем самым "Зенит" впервые в истории России выиграл три трофея за один сезон. Ранее клуб из Санкт-Петербурга стал победителем Суперкубка и РПЛ.
Команда Нуралы Алипа до этого года ни разу не завоевывала больше двух трофеев за сезон. Сам же казахстанец забил свой первый гол за питерский коллектив в 62-м матче, включая все турниры.
Теперь Алип на днях должен прибыть в расположение сборной Казахстана, чтобы принять участие в товарищеских матчах против Азербайджана и Армении.