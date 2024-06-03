Определен состав сборной лучших игроков Лиги чемпионов-2024

По итогам завершившегося сезона Лиги чемпионов группа экспертов УЕФА выбрала 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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Победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 стал мадридский "Реал", который в финале переиграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0. Именно эти команды больше всех делегировали своих представителей в сборную сезона ЛЧ – по четыре человека.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Что же касается персональных наград, то здесь Винисиус Жуниор ("Реал") признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2023/24.

В прошедшем сезоне бразилец отыграл 10 матчей турнира, где забил шесть голов и сделал пять ассистов.

Лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов объявлен Джуд Беллингем, который сыграл 11 игр, отметившись четырьмя мячами и отдав пять голевых передач.



Таким образом, сезон самого элитного клубного турнира Европы уже позади, где основные награды достались игрокам "Реала".

В этот список можно включить и президента "сливочных" Флорентино Переса, который установил новый рекорд Лиги чемпионов.

А сами футболисты королевской дружины накануне провели чемпионский парад на улицах Мадрида. В нем приняли участие более полумиллиона жителей города.