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Руслан Балтиев рассказал, каким будет предстоящий матч Казахстан-Азербайджан

Руслан Балтиев рассказал, каким будет предстоящий матч Казахстан-Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 04:51 Фото: КФФ
И.о. главного тренера национальной сборной Казахстана Руслан Балтиев поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры против Азербайджана в венгерском Сомбатхее, сообщает Zakon.kz.

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По словам Балтиева, казахстанцы играли против азербайджанцев ни раз. Последний раз - два года назад. Он отметил, что соперник неуступчивый. 

" У нас всегда были интересные противостояния со сборной Азербайджана. Мы играли против них не один раз и знаем, что это соперник отличается своей неуступчивостью. Перевес был и в нашу сторону и в их. Ожидаем , что и в этот раз будет непростой, тяжелый, но интересный матч для обоих соперников, — сказал Балтиев.


Ранее мы писали о том, как сборная Казахстана по футболу начала подготовку к матчу с Азербайджаном.


Матч пройдет 11 июня в венгерском Сомбатхее и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

Елена Вебер
Азербайджан Казахстан Сборная Казахстана по футболу 2024 год Футбол
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