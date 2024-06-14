Веселые испытания на шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!"
Казахстанских знаменитостей ждут квизы на футбольную тематику, сумасшедшие челленджи и… жестокие наказания. Физические испытания, публичные провокации, а для особо отличившихся – эпиляция в студии!
В первом выпуске приняли участие шоумены Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, рэпер De Lacure и футбольный блогер Archibalt.
Не дают скучать гостям и зрителям ведущие Данияр Макашев и горячая Альмира Искакова. Захватывающее зрелище гарантировано.
Кроме того, в каждом из десяти выпусков – призы для самых активных комментаторов шоу. Это iPhone и десять других крутых подарков. А также приветственные "Сәлем бонусы" от генерального спонсора шоу – Olimpbet.
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