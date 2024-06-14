Веселые испытания на шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!"

Блогеры, певцы и спортсмены сразятся в юмористических битвах, отвечая на каверзные вопросы о футболе. Не смогут? Они будут наказаны!

Не пропустите! Новое YouTube-шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!", посвященное Чемпионату Европы по футболу.

Казахстанских знаменитостей ждут квизы на футбольную тематику, сумасшедшие челленджи и… жестокие наказания. Физические испытания, публичные провокации, а для особо отличившихся – эпиляция в студии!

В первом выпуске приняли участие шоумены Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, рэпер De Lacure и футбольный блогер Archibalt.

Не дают скучать гостям и зрителям ведущие Данияр Макашев и горячая Альмира Искакова. Захватывающее зрелище гарантировано.

Кроме того, в каждом из десяти выпусков – призы для самых активных комментаторов шоу. Это iPhone и десять других крутых подарков. А также приветственные "Сәлем бонусы" от генерального спонсора шоу – Olimpbet.

</p><p <a="" href="https://www.youtube.com/@salem_euro">Подписывайтесь на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!" , чтобы не пропустить следующие выпуски!

Подписывайтесь на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!", чтобы не пропустить следующие выпуски!

