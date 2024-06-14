Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Веселые испытания на шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!"

Веселые испытания на шоу &quot;СӘЛЕМ, ЕВРО!&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:32 Фото: Olimpbet
Блогеры, певцы и спортсмены сразятся в юмористических битвах, отвечая на каверзные вопросы о футболе. Не смогут? Они будут наказаны!
Не пропустите! Новое YouTube-шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!", посвященное Чемпионату Европы по футболу.

Казахстанских знаменитостей ждут квизы на футбольную тематику, сумасшедшие челленджи и… жестокие наказания. Физические испытания, публичные провокации, а для особо отличившихся – эпиляция в студии!

В первом выпуске приняли участие шоумены Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек, рэпер De Lacure и футбольный блогер Archibalt.

Не дают скучать гостям и зрителям ведущие Данияр Макашев и горячая Альмира Искакова. Захватывающее зрелище гарантировано.

Кроме того, в каждом из десяти выпусков – призы для самых активных комментаторов шоу. Это iPhone и десять других крутых подарков. А также приветственные "Сәлем бонусы" от генерального спонсора шоу – Olimpbet.

Подписывайтесь на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!", чтобы не пропустить следующие выпуски!

Читайте также

Футбол Отмена Олимпиады
Месси не поедет на парижскую Олимпиаду-2024
Футбол Отмена Заседания Сената
В Албании отменили заседание парламента из-за поездки депутатов на Евро-2024
Айсулу Омарова
2024 год Спортсмены Шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: