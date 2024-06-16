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Евро-2024: Нидерланды одержала волевую победу в противостоянии с Польшей

Футбол Матч Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 20:13 Фото: Instagram/EURO2024
Третий игровой день на чемпионате Европы-2024 по футболу стартовал матчем сборных Польши и Нидерландов, где голландская дружина проигрывая с разницей в один мяч, вырвала победу в конце игры со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Обе команды забили свои стартовые мячи в первой половине игры. Счет открыл поляк Адам Букса на 16-й минуте ударом головой. Уже вскоре голландец Коди Гакпо забил ответный гол.

Со счетом 1:1 сборные ушли на перерыв.

Исход поединка был решен на 81-ой минуте, когда вышел на замену Вау Вегорст и вывел Нидерланды вперед.


Тем самым, результат 2:1 не изменился до финального свистка и подопечные Рональдо Кумана одержали первую победу в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

Стоит отметить, что поляки играли против голландцев без своего главного снайпера Роберта Левандовски, который недавно получил травму в товарищеском поединке с Турцией.  

Ранее в матче фаворитов Евро-2024, Испания с разгромным счетом одолела Хорватию в матче первого тура – 3:0

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