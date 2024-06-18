Как сложится исторический матч для сборной Грузии?

18 июня в борьбу на чемпионате Европы по футболу вступают представители квартета F.

Группа F. Первый тур. Турция – Грузия. 18 июня, 21:00 (время Астаны)

Без какого-либо преувеличения исторический матч для сборной Грузии – первый в рамках финальной стадии крупного турнира, а именно – первенства континента. Согласно расписанию, грузинским футболистам придется дебютировать на Евро-2024 с противостояния с соседями – командой Турции.

А соседские разборки всегда отличаются особой принципиальностью, при этом их результаты зачастую не поддаются логическому анализу. Тем не менее эксперты Olimpbet считают умудренную опытом турецкую сборную безоговорочным фаворитом стартового матча в квартете F: П1 – 1.76, Х – 3.7, П2 – 5.2.

Серьезное предпочтение букмекер №1 в Казахстане отдает в этой встрече "янычарам" и по другим важным статистическим показателям – таким, как угловым: П1 – 1.35, Х – 11.5, П2 – 4, ударам по воротам: П1 – 1.26, Х – 18, П2 – 4.4 и в створ: П1 – 1.28, Х – 11.5, П2 – 4.8.

А персональные фанаты гениального Хвичи Кварацхелии могут поставить на гол в его исполнении с кэфом 5.2.

Между собой сборные Турции и Грузии соперничали пять раз. В четырех случаях успех был на стороне "лунных звезд", одну встречу выиграли грузины, а отборочный матч ЧМ-2006 завершился ничейным исходом 1:1. Какой результат нам подарит их очная встреча в Дортмунде?

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Фото: Olimpbet

Португалия – Чехия. 19 июня, 00:0

Португалия, имеющая в своем составе 39-летнего Криштиану Роналду, а также самого возрастного игрока Евро-2024 Пепе, который старше Криша еще на два года, начинает путь на турнире матчем против не хватающей с неба звезд, но весьма крепкой сборной Чехии.

"Европейские бразильцы" считаются не просто безоговорочными фаворитами группы F, в рейтинге БК Olimpbet они входят в квартет главных претендентов на победу во всем турнире, кэф на такой исход равен 7.5.

Поэтому нет ничего удивительного, что самый популярный букмекер страны верит в благоприятный исход матча для португальцев намного больше, чем для их противников: П1 – 1.53, Х – 4.41, П2 – 6.62.

Кроме того, аналитики очень высоко оценивают шансы на гол в исполнении КриРо, которые, по их мнению, почти такие же, как один забитый мяч в исполнении всей чешской команды – 1.81 и 1.71 соответственно.

Эксперты Olimpbet отдают предпочтение Португалии практически по всем основным статистическим показателям, кроме, понятное дело, желтых карточек: П1 – 3.3, Х – 3.7, П2 – 1.9.

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Источник: Olimpbet Arena