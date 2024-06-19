Футбольное шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!": испытания для звезд продолжаются
"Сәлем, Евро!" – YouTube-шоу для любителей футбола. Участникам, признаться, далеким от самой популярной игры с мячом, пришлось выполнять неожиданные задания. Это были как вопросы на знание истории футбола, так и показательные выступления.
В финале шоу можно увидеть напряженную серию пенальти вслепую. А затем – выбор наказаний для проигравшей команды, которые лучше не видеть детям.
Ведущие проекта – Данияр Макашев и Альмира Искакова – сделали все, чтобы весело было и зрителям, и участникам.
Кстати, для самых активных комментаторов шоу предусмотрены крутые призы, включая мерч Евро 2024 и "Сәлем бонусы" от генерального спонсора – Olimpbet.
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