Эпичность на максималках! Футбольное шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!" возвращается с третьим выпуском
Фото: Olimpbet
Готовы к новому безумию? В третьем выпуске шоу "Сәлем, Евро!" на поле (ладно, в студии) вновь встретятся две команды знаменитостей. Искрометные Биржан Чопбаев и Ансаган Садирханов сразятся против находчивых Армана Жаналиева и Исраила Даулета.
Кто из них сможет пройти все футбольные квизы, выжить среди безумных подсказок и показать скиллы в финале? Правила остаются неизменными, но испытания становятся еще круче.
Ведущие – неподражаемые Данияр Макашев и Альмира Искакова – снова гарантируют заряд позитива и отличного настроения. А в конце выпуска зрителей ждет розыгрыш топовых призов! Не упустите шанс выиграть крутой мерч Евро-2024 и "Сәлем бонусы" от щедрого спонсора шоу – Olimpbet.
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