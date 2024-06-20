Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эпичность на максималках! Футбольное шоу "СӘЛЕМ, ЕВРО!" возвращается с третьим выпуском

ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 19:04 Фото: Olimpbet
Готовы к новому безумию? В третьем выпуске шоу "Сәлем, Евро!" на поле (ладно, в студии) вновь встретятся две команды знаменитостей. Искрометные Биржан Чопбаев и Ансаган Садирханов сразятся против находчивых Армана Жаналиева и Исраила Даулета.

Кто из них сможет пройти все футбольные квизы, выжить среди безумных подсказок и показать скиллы в финале? Правила остаются неизменными, но испытания становятся еще круче.


Ведущие – неподражаемые Данияр Макашев и Альмира Искакова – снова гарантируют заряд позитива и отличного настроения. А в конце выпуска зрителей ждет розыгрыш топовых призов! Не упустите шанс выиграть крутой мерч Евро-2024 и "Сәлем бонусы" от щедрого спонсора шоу – Olimpbet.

Подпишитесь на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!", чтобы не пропустить следующие не менее убойные выпуски!

Читайте также

ставки на спорт
Повторение полуфиналов прошлого чемпионата Европы
Футбол Прогноз Евро-2024
Экс-звезда "Барселоны" назвал двух главных фаворитов Евро-2024
Футбол Условие УЕФА
Евро-2024: Сборная Сербии может покинуть турнир из-за политического скандала
Елена Беляева
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: