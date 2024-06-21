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Матч Нидерланды-Франция остался без победителя

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 02:30 Фото: Instagram/euro2024
22 июня матч встреча второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2024, где встречались сборные Нидерландов и Франции не выявил победителя, сообщает Zakon.kz.

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До начала матча его прозвали "встречей еврогигантов". Учитывая исход игры название себя оправдало. Атакующий полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс забил гол yа 69-й минуте, но он был отменен после просмотра VAR.

Килиан Мбаппе, успевший поднадоесть своей историей с маской, остался на замене. Хотя многие фанаты связывают исход матча именно с его отсутствием на поле.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 02:30

Фото: Instagram/equipedefrance

Счет 0:0. Это первая нулевая ничья на Евро-2024. А лучшим игроком во второй игре Евро подряд признан Н'голо Канте.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 02:30

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Во втором туре группы D чемпионата Европы по футболу 21 июня сборные Польши и Австрии встретились на поле.

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