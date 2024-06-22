Португалия разгромила Турцию на Евро-2024
Фото: Instagram/EURO2024
Третья команда, которая досрочно вышла в плей-офф на Евро-2024, определилась 22 июня. Португалия повторила успех Германии и Испании, одержав свою вторую победу в группе F, сообщает Zakon.kz.
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Как пишет sportarena.kz, Криштиану Роналду и его команда обыграли Турцию со счетом 3:0.
Португалия - Турция – 3:0 (2:0, 1:0):
- Голы: Силва 21', Акайдын 28' (автогол), Фернандес 56'.
18 июня подопечные Роберто Мартинеса одержали победу над Чехией в Лейпциге со счетом 2:1.
Ранее Грузия упустила победу в матче с Чехией.
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