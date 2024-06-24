Открытый чемпионат по футбольным челленджам продолжается

Встречайте новый выпуск шоу "Сәлем, Евро!" Еще больше непростых заданий для участников и еще больше призов для зрителей.

Вновь в студии встретятся четыре игрока, чтобы испытать неимоверное количество футбольных эмоций! На экраны вышел новый, четвертый, выпуск YouTube-шоу "Сәлем, Евро!" Он настолько насыщен событиями, что вы точно захотите посмотреть его как минимум четырежды. Особенно, если у вас 4К телевизор!

Медет Аманбаев, Таня Турлай, Улан Конысбаев и Марсель пройдут различные испытания, выполняя задания от хитрых ведущих. Что именно ждет участников? Чья команда победит? Узнаете, если досмотрите видео до конца.





И это еще не все. Зрителей шоу ждет розыгрыш призов – смарт-часы, акустическая система и официальный мяч Евро-24. А кроме того "Сәлем бонусы" от генерального спонсора – Olimpbet.

Смотрите новый выпуск и подпишитесь на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!", чтобы не пропустить следующие, не менее убойные, эпизоды шоу!