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Открытый чемпионат по футбольным челленджам продолжается

ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 20:06 Фото: Olimpbet
Встречайте новый выпуск шоу "Сәлем, Евро!" Еще больше непростых заданий для участников и еще больше призов для зрителей.

Вновь в студии встретятся четыре игрока, чтобы испытать неимоверное количество футбольных эмоций! На экраны вышел новый, четвертый, выпуск YouTube-шоу "Сәлем, Евро!" Он настолько насыщен событиями, что вы точно захотите посмотреть его как минимум четырежды. Особенно, если у вас 4К телевизор!

Медет Аманбаев, Таня Турлай, Улан Конысбаев и Марсель пройдут различные испытания, выполняя задания от хитрых ведущих. Что именно ждет участников? Чья команда победит? Узнаете, если досмотрите видео до конца.


И это еще не все. Зрителей шоу ждет розыгрыш призов – смарт-часы, акустическая система и официальный мяч Евро-24. А кроме того "Сәлем бонусы" от генерального спонсора – Olimpbet.

Смотрите новый выпуск и подпишитесь на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!", чтобы не пропустить следующие, не менее убойные, эпизоды шоу!

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