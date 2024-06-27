Роналду проявил характер из-за преждевременной замены на Евро-2024

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче чемпионата Европы против Грузии. Покидая поле, форвард пнул бутылку, которая лежала у бровки, сообщает Zakon.kz.

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Капитан португальской дружины был отправлен отдыхать на 66-й минуте встречи с Грузией в рамках третьего тура Евро-2024. На тот момент команда Роналду "горела" со счетом 0:2, а сам нападающий ничем не отличился в этой игре, кроме желтой карточки.

В итоге данный матч завершился поражением португальской сборной, для которой эта неудача стала первой в официальных играх за последние полтора года под руководством Роберто Мартинеса.

"Начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол, именно это было нужно грузинам. Нам не хватило четкости в последнем пасе и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Пытались забить, но не смогли, и это еще больше укрепило веру Грузии. Они заслужили победу. Для соперника это был финал, а для нас лишь шаг к 1/8 финала. Отчасти это и повлияло на итоговый результат". Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Испанский наставник возглавил португальскую команду в январе 2023 года. Что же касается Роналду, то он впервые в карьере не смог забить на групповом этапе Евро и мундиаля. Ранее Криштиану отличался на 10 крупных турнирах подряд.

Тем временем на данный час уже известны все участники стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Матчи плей-офф стартуют 29 июля противостоянием Италии и Швейцарии.