"Сәлем, Евро!" собирает звезд

Айкын и Жулдыз Омиргали против Ашима Ахметова и Олжаса Нурбая – не пропустите пятый выпуск убойного футбольного шоу!

И вновь шоу "Сәлем, Евро!" врывается на наши экраны. На этот раз в студии по-настоящему звездная битва: Жулдыз Омиргали и Айкын сразятся с Ашимом Ахметовым и Олжасом Нурбаем. Звездная семейная пара попала на странное двойное свидание, превратившееся в самый безумный квиз в их жизни.



Какая пара победит, а кого ждет суровое наказание? Ответ – в пятом эпизоде "Сәлем, Евро!"





Но это еще не все! Зрителей шоу ждет розыгрыш приятных призов. Это Яндекс Станция Лайт, смарт-часы Redmi Watch 3, пауэрбанк от Xiaomi, официальный мяч Евро-24 и iPhone 15!

Смотрите внимательно выпуск, чтобы узнать, как их выиграть. И не забудьте подписаться на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!" Там вас ждут не менее убойные эпизоды шоу.