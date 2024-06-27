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"Сәлем, Евро!" собирает звезд

&quot;Сәлем, Евро!&quot; собирает звезд, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 19:00 Фото: "Сәлем, Евро!"
Айкын и Жулдыз Омиргали против Ашима Ахметова и Олжаса Нурбая – не пропустите пятый выпуск убойного футбольного шоу!

И вновь шоу "Сәлем, Евро!" врывается на наши экраны. На этот раз в студии по-настоящему звездная битва: Жулдыз Омиргали и Айкын сразятся с Ашимом Ахметовым и Олжасом Нурбаем. Звездная семейная пара попала на странное двойное свидание, превратившееся в самый безумный квиз в их жизни.

Какая пара победит, а кого ждет суровое наказание? Ответ – в пятом эпизоде "Сәлем, Евро!"


Но это еще не все! Зрителей шоу ждет розыгрыш приятных призов. Это Яндекс Станция Лайт, смарт-часы Redmi Watch 3, пауэрбанк от Xiaomi, официальный мяч Евро-24 и iPhone 15!

Смотрите внимательно выпуск, чтобы узнать, как их выиграть. И не забудьте подписаться на канал "СӘЛЕМ, ЕВРО!" Там вас ждут не менее убойные эпизоды шоу.

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