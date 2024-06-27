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Китайская теннисистка победила Зарину Дияс на чемпионате Великобритании

Китайская теннисистка победила Зарину Дияс на чемпионате Великобритании , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 19:46 instagram.com/zarinadiyas
На открытом чемпионате Великобритании по теннису 2024 года 27 июня состоялся решающий матч казахстанской теннисистки Зарины Дияс в квалификации, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sportarena.kz, соперницей экс-первой ракетки Казахстана стала 21-летняя китаянка Чжосюань Бай. Уроженке Хэнаня, занимающей 92-е место в мировом рейтинге, она проиграла 2:6, 5:7.

"Таким образом, Дияс упустила шанс выйти в основную сетку Уимблдона, где последний раз она играла в 2021 году. Потом Зарина получила травму и несколько лет восстанавливалась. Вернулась на корт совсем недавно", – говорится в сообщении.

Ранее Зарина Дияс во втором круге квалификации обыграла американку Сачию Викери (138 WTA) в трех сетах с общим счетом 3:6, 7:5, 7:5.

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