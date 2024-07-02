Сборная Нидерландов разгромила команду Румынии на Евро-2024

2 июля состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

Игра проходила на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

На 20-й минуте счет в матче открыл нападающий "оранжевых" Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменен после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество "оранжевых". На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

Итог матча: 0:3 в пользу Нидерландов.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия – Турция.



На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Ранее сообщалось, что наставник сборной Австрии ждет успеха в матче с Турцией.