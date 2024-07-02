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Полицейская из Уральска отличилась на чемпионате Азии и Океании по самбо

Самбо, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 03:13 Фото: департамент полиции ЗКО
Сотрудник департамента полиции Западно-Казахстанской области Куралай Кабырайкызы завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии и Океании, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, чемпионат проходил с 27 июня по 2 июля в китайском городе Макао. Проявить себя по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин приехали 250 спортсменов из 20 стран мира. Соревнования прошли в 28 весовых категориях.

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 03:13

Фото: sambo.sport

Так старший лейтенант полиции Куралай Кабырайкызы стала бронзовым призером в весовой категории 54 кг. Оказалось, что Куралай имеет полный комплект наград международных и республиканских соревнований.

Самбо, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 03:13

Фото: Instagram/sambo_fias

А полицейский из Усть-Каменогорска восхитил Казнет. Под проливным дождем он регулировал движение на улицах города.

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