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Англия снова получила шанс на "золото" чемпионата Европы

Футбол Второй Финал Подряд, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 15:31 Фото: Instagram/EURO2024
Сборная Англии по футболу во второй раз кряду пробилась в финал европейского первенства. Три года назад они проиграли итальянцам в решающем матче родного турнира, сообщает Zakon.kz.

Второго своего шанса команда "трех львов" достигла в ночь на 11 июля, обыграв сборную Нидерландов (2:1) во втором полуфинале Евро-2024. 

Как и три года назад, британцев сейчас в бой за титул поведет их главный тренер – Гарет Саутгейт.

"Играли очень хорошо, матч был сложным, приходилось менять тактику, особенно в обороне. Футболисты принимали очень хорошие решения, концовка получилась особенной для команды и стала наградой за то, что она отдает себя делу. Местами казалось, что начинаем снижать давление из-за нехватки сил, к тому же Кейн получил удар. Уоткинс умеет хорошо прессинговать, а также делать рывки за спину защитникам. Настал удачный момент для того, чтобы попробовать такой вариант. Я очень рад, что Олли получил свой шанс славы".Гарет Саутгейт

На родной Евро-2021 англичане в решающей встрече уступили сборной Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

"Уоткинс вышел и выиграл для нас матч. Я не был уверен, что меня хватит еще на 30 минут. Олли использовал свой шанс, все радуемся за него. Он герой и спас нас. Такие моменты прекрасны. Они объединяют нас в команду и семью, так надо и в финале. Испания выглядела потрясающе, она была очень хороша. Но это отдельно взятый матч, и произойти может что угодно. Изучим их и правильно проанализируем. Будет интересно сойтись с этой командой".Игрок сборной Англии Джуд Беллингем

Сборная Англия добралась до финала нынешнего турнира без единого поражения. Плюс к этому, команда Саугейта за 13 матчей, включая предыдущий Евро, ни разу никому не проиграла в основное время. Этот результат является рекордным. 

"В прошлый раз мы сказали, что живем ради новых сражений. Еще один гол в концовке, но было бы хорошо забить первым и обрести душевное спокойствие. Я горжусь ребятами, их реакцией, отношением и менталитетом. Этим качествам нельзя научиться на тренировках, их перенимают друг у друга и получают благодаря опыту. Осталась еще одна игра. Устали, это был долгий сезон, но это последний рывок ради нашей страны и ради истории".Джуд Беллингем

Шанс сотворить историю со второй попытки будет у англичан в ночь на 15 июля, когда они встретятся с Испанией. 

Финальный поединок чемпионата Европы – 2024 пройдет на "Олимпиаштадион" в Берлине, начало в 00:00 по казахстанскому времени.  

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